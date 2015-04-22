رئيس شركة المياه بسوهاج: الطاقة الإنتاجية للمحطات لم تتأثر بغرق «صندل قنا»‎

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج، فى تصريح لوكالة “أونا”، إن الطاقة الإنتاجية لمحطات مياة الشرب بسوهاج لم تتأثر بحادث غرق صندل قنا والذي كان يحمل 500 طن من خام الفوسفات.

وأوضح أن المحافظة تحتوي على 9 محطات شرب سطحية كبيرة و35 محطة مدمجة، بالإضافة إلى 200 محطة ارتوازية، مشيرًا إلى أن تلك المحطات تصل طاقتها الإنتاجية إلى 700 ألف لتر مكعب من المياه.

وأضاف نافع، أن الشركة لم تقطع المياة عن أى منطقة بالمحافظة إلا التى يُجرى بها عمليات إصلاح أو صيانة، وان جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها.​