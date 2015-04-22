النيابة تستدعى 6 محامين للتحقيق بطلب للنائب العام برفع حظر النشر بقضية كريم حمدى

أعلنت صفحة “كل المحامين كريم حمدى” عن إستدعاء نيابة استئناف القاهرة ستة من المحامين الذين سبق وقابلوا النائب العام للتحقيق، للتقدم بتظلم من قرار حظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي بقسم المطرية والمطالبة بإعلام نقابة المحامين بموعد جلسات تجديد حبس الضباط المتهمين بقتله والتنسيق مع النقابة للتصريح لوفد من المحامين بحضور تلك الجلسات، والذين كانوا ضمن الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها النقابة على خلفية مقتل كريم حمدى.

يذكر أن الضباط المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدى حتي الموت قد تمت إحالتهما للجنايات لمحاكمتهم.