بالصور.. أول حالة ولادة لتوأم عن طريق “الحقن المجهرى” بمستشفى أسيوط الجامعي

شهدت مستشفى صحة المرأة بمستشفيات أسيوط الجامعية إجراء أول حالة ولادة يتم الحمل بها عن طريق الحقن المجهرى وذلك بوحدة الإخصاب المساعد بالمستشفى.

وعبر الدكتور حسن صلاح نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الطبى والذى يعد شهادة نجاح للمستشفى فى إجراء هذا النوع من العمليات وذلك رغم قصر عمرها حيث افتتحها الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة العام الماضى فقط وتمثل فرصة جديدة للتدريب والبحث الأكاديمي كما أنها ثمرة للتعاون العلمي الدولي المشترك بين جامعة أسيوط وكل من كلية الطب بجامعة كيس ويسترن ريسرف، ومستشفي ماكدونالد الجامعي للمرأة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعن تفاصيل العملية أوضح الدكتور إيهاب النشار مدير مستشفى صحة المرأة ورئيس الوحدة والذى ترأس الفريق الطبى الذى قام بعمليتى الحقن المجهرى والولادة أن تلك هى الحالة الأولى التى تم حملها فى يونيو الماضى عن طريق الحقن المجهرى وذلك خلال التشغيل التجريبى للوحدة وهى لسيدة من محافظة أسيوط فى الثلاثينات من عمرها كانت تعانى من مشكلة تأخر الإنجاب لمدة 13 عاماً نتيجة حدوث إلتصاق فى الأنابيب.

وتم زرع ثلاثة أجنة فى رحم الأم تم اكتمال اثنين منهما وولادتهما قيصيراً وهما لذكر وأنثى وذلك بالتعاون مع فريق طبى متميز يضم الدكتور طارق عبدالراضى المدرس بقسم النساء والتوليد ، والدكتورة إيناس عسكر المدرس بقسم الأطفال، والدكتور وسام نشأت المدرس بقسم التخدير .​