مهاب مميش يصطحب عدلى منصور فى جولة بحرية بقناة السويس الجديدة

اصطحب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس الجمهورية السابق، فى جولة بحرية بقناة السويس الجديدة.

ويزور منصور قناة السويس الجديدة اليوم، الأربعاء، فى أول زيارة للقناة منذ بداية الحفر، والتقى منصور برئيس هيئة قناة السويس بمركز التدريب والمحاكاة بمدينة الإسماعيلية وقدم الأخير شرحًا لخطوات تنفيذ مشروع الحفر ومشروعات تنمية قناة السويس قبل بدء الجولة البحرية بالقناة.

ويرافق الرئيس السابق فى الجولة اللواء أركان حرب ناصر العاصى، قائد الجيش الثانى الميدانى، واللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية.

- مهاب مميش يهدى عدلى منصور درع قناة السويس

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