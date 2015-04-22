أثينا: القمة المصرية اليونانية القبرصية ستضمن السلام فى الشرق المتوسط

أكد اليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان ونيكوس انستاسياديس رئيس قبرص، أن القمة الثلاثية التى ستعقد فى نيقوسيا الأربعاء المقبل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى هدفها الدعوة للمساهمة فى صوغ التعاون وعوامل الاستقرار تخص قوى أخرى كذلك.

وأكد رئيس وزراء اليونان فى مؤتمر صحفى مع رئيس قبرص أن استمرار هذه المبادرة وانعقاد القمة الثلاثية سيسهم فى تعزيز التعاون بين ثلاث دول لها دور مهم فى ضمان السلام والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط، ويمثل أيضاً دعوة وتحدياً وحافزاً لقوى أخرى كذلك، لكى تأتى وتساهم فى مسيرة التعاون من أجل التنمية، على أساس احترام القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأعرب تسيبراس فى بيان عن رغبة بلاده فى الاستفادة من الإمكانات الجيوسياسية لليونان، فى مفاوضاتها الحاسمة على المستوى الأوروبى، موضحاً أن اليونان فقدت الكثير من طاقتها الاقتصادية خلال الأزمة، ولكنها لم تفقد قوتها الجيوسياسية، وأضاف أن حل المشكلة القبرصية والإعداد المناسب لإيجاد حل عادل لها، يمكن أن يمثل خطوة إلى الأمام ونقطة انطلاق تستفيد منها اليونان فى تعزيز أمكاناتها الجيوسياسية وزيادة قدراتها التفاوضية فى نطاق الاتحاد الأوروبى.

وتطرق "تسيبراس" إلى الخطر المتمثل فى الأفكار الإرهابية وفى تنظيم داعش، مشدداً على أن اليونان وقبرص تمثلان مركزين للاستقرار فى المنطقة وصمامى أمان للعالم الأوروبى والغربى، ولذلك يجب أن تظل كل منهما صامدة و قوية، مشيراً إلى أن حل القضية القبرصية سوف يسهم فى خلق مناخ أفضل للأمن والاستقرار فى العالم الأوروبى.

وأكد رئيس وزراء اليونان على ضرورة الاستفادة من كل الفرص المتاحة، فمن حيث الوضع الجيوسياسى، تقع كل من اليونان وقبرص فى منطقة تمر من خلالها مختلف مسارات الطاقة فى القرن ال21، وتوجد فى قبرص حقول من البترول والغاز الطبيعى، وهناك احتمالات لوجود مخزونات أخرى جنوب جزيرة كريت وقبالة الساحل الغربى لليونان فى البحر الأيونى، مما يحتم وضع الاستراتيجيات المناسبة لاستغلالها.

وأضاف رئيس وزراء اليونان أن الجهود المبذولة سوف تسهم بالطبع فى حسن استغلال تلك الامكانات الجيوسياسية، حيث تبحث اليونان إمكانية أن تصبح نقطة لمرور شبكات الطاقة المختلفة، بما يتضمنه ذلك من نقل الغاز إلى أوروبا، واستغلال النفط والغاز فى قبرص، وهى مجالات ذات أولوية بالنسبة لليونان، لأنها يمكن أن تساهم فى التنمية والأمن فى المنطقة وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة.

وأكد "تسيبراس" أنه لا ينبغى ربط الامكانيات المبشرة لاستغلال موارد الطاقة، بمشكلة التمويل قصير الأجل وبالأزمة الاقتصادية، فهذه مشكلة أوروبية ويجب حلها فى نطاق أوروبا مع الشركاء الأوروبيين.

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