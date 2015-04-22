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الصحة تؤكد صلاحية مياه النيل للاستخدام الآدمى بعد غرق سفينة الفوسفات

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الصحة تؤكد صلاحية مياه النيل للاستخدام الآدمى بعد غرق سفينة الفوسفات الصحة تؤكد صلاحية مياه النيل للاستخدام الآدمى بعد غرق سفينة الفوسفات
أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه تم سحب 25 عينة مياه من منطقة غرق سفينة محملة بالفوسفات أسفل كوبرى دندرة بمحافظة قنا، وتحليلها بالمعامل المركزية وثبت صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه فور غرق السفينة تم سحب عينة مياه من محطة الطرامسة الأقرب إلى موقع غرق السفينة المحملة بالفوسفات وثبت صلاحيتها للاستخدام.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه تم أيضا سحب عينات من محطات المياه الواقعة شمال غرق السفينة ومنها المراشدة والجبيل ودشنا والوقف وفرشوط لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام دون حدوث أى مشاكل صحية للمواطنين.

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه تم تشكيل من الطب الوقائى لمتابعة المياه ورصد أى تحولات أو تلوث بها، لافتا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد فى محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف .


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