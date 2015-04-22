وزير الخارجية العراقى: عناصر تنظيم داعش تنتمى لأكثر من 62 دولة

نبه وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى إلى أن بلاده تواجه خطرا يحدق بالجميع يتمثل فى قوى الإرهاب تحت لواء تنظيم داعش الإرهابى الذى ينتمى عناصره إلى أكثر من 62 دولة بينها دول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وقال إن "العراق يواجه هذا الخطر ويتصدى له من خلال قواته المسلحة بكل مكوناتها دفاعا عن الجميع".

وحذر الجعفرى- فى كلمة العراق خلال مؤتمر تحالف الحضارات ومقاومة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك- من أن عناصر داعش بهذا الانتماء المتعدد لدول بعضها من كبرى الدول الديمقراطية فى العالم يهددون ويقرعون طبول الخطر فى كل دولة من هذه الدول.

وأضاف- مخاطبا الحاضرين بالمؤتمر- أن "العراق لا يريد منكم أن تبعثوا أبناءكم ليقاتلوا على أرضنا بدلا منا لأننا كعراقيين نحشد كل أبنائنا لمواجهة هذا الخطر بشجاعة، إننا من خلال التحالف الحضارى نستطيع أن نحفظ لحمة الشعوب".. منوها بأن العراق قيمة الحضارة ومهد التاريخ.

وتابع "جئتكم من خط المواجهة الأول مع الإرهاب المتخلف والمتوحش الذى لا يفرق بارتكابه الجرائم بين الرجل والمرأة والكبير والصغير ولا يجد أمامه معنى يتجسد فيه إنسان إلا ويستبيح كرامته، فى إشارة إلى داعش".

وذكر بيان صحفى لوزارة الخارجية العراقية أن الجعفرى بحث على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ومحاربة الإرهاب مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سام كوتيسا جهود المنظمة لحل المشكلات التى تسبب الاضطرابات فى العالم وفى مقدمتها المنطقة العربية، والتطورات السياسية فى العراق وخاصة بعد تشكيل حكومة حيدر العبادى وتحقيق التوافق مع جميع مكونات الشعب العراقى إضافة إلى التطورات الأمنية والانتصارات التى حققتها القوات العراقية المشتركة فى تحرير مناطق من قبضة داعش.

وأكد وزير الخارجية العراقى ضرورة أن يكون للمنظمة الدولية دور فى تقديم الدعم والإسناد للعراق فى مواجهة الإرهاب وهى حرب يقوم بها العراق بالإنابة عن دول العالم.

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