نائب الرئيس اليمنى يزور البحرين ويشيد بمشاركتها فى " عاصفة الحزم "

المنامة /أ ش أ/



> أشاد نائب الرئيس ورئيس الوزراء اليمنى خالد محمد بحاح بمشاركة مملكة البحرين فى عملية "عاصفة الحزم" لاستعادة الشرعية والأمن والاستقرار فى اليمن وذلك فور وصوله المنامة اليوم.

>وأكد نائب الرئيس اليمني، فى تصريح خاص لوكالة انباء البحرين "بنا"، أهمية الزيارة الحالية التى يقوم بها إلى البحرين والمباحثات التى سيجريها مع القيادة الحكيمة.

>وقال إن زيارته الاولى لمملكة البحرين بعد تعينه نائبا للرئيس تكتسب أهمية بالغة فى ظل الظروف التى يعيشها اليمن حاليا، موضحا أن اللقاءات الرسمية التى سيجريها خلال زيارته التى تمتد ليومين ستشهد بحث مستقبل القضية اليمنية فى اطار عمقها الطبيعى وهو مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

>ونوه بحاح إلى أن زيارته الحالية الى مملكة البحرين تعد مرحلة اساسية فى اطار التواصل مع الدول الخليجية والعربية فى الوقت الراهن من اجل حل القضية اليمنية.

>وأشاد بحاح بمشاركة مملكة البحرين فى عملية "عاصفة الحزم" فى إطار تحالف الدفاع عن الشرعية فى اليمن الذى ضم عدة دول عربية واسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن التحالف العربى والإسلامى المشارك فى عملية "عاصفة الحزم" هو الاول من نوعه منذ السبعينات، واعتبره "بشرة خير" نستطيع أن ننظمها ونوظفها فى اطار ايجابى فى المستقبل، ويصبح لنا جميعا قرارنا الوطنى والقومى العربى والاسلامي.

>و من ناحية أخرى رحبت الصين اليوم الأربعاء بإعلان المملكة العربية السعودية وقف عملية "عاصفة الحزم" بعد أن حققت أهدافها باليمن.

>وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لى - فى تصريحات صحفية - بالقرار الذى اتخذ لسرعة استئناف العملية السياسية فى اليمن، معبرا عن أمل بلاده فى أن تقوم جميع الأطراف ذات الصلة بأخذ خطوات ملموسة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى ومبادرات مجلس التعاون الخليجى للرجوع إلى طاولة المفاوضات فى أقرب وقت ممكن، والسعى إلى حل سياسى يتماشى مع الواقع اليمنى ويتفق مع اهتمامات جميع الأطراف لإعادة الاستقرار الوطنى والنظام الشرعى إلى اليمن مبكرا.

>وكانت قيادة التحالف المسئول عن عملية "عاصفة الحزم" قد أصدرت بيانا أمس لتعلن انتهاء العملية وبدء عملية "إعادة الأمل"، موضحة أن تلك العملية ستكون وفقا لقرارات مجلس الأمن وأنها تهدف إلى حماية المدنيين واستمرار مكافحة الإرهاب واستئناف العملية السياسية فى اليمن.

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