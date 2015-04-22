الصليب الأحمر يدعو لتقديم مساعدات إنسانية لتوفير الغذاء لـ 20 ألف يمنى

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لتوفير الماء والغذاء لنحو 20 ألف أسرة داخل اليمن.

وأكدت اللجنة الدولية اليوم الأربعاء، أن زيادة ميزانيته ستساعد زيادة بعثته فى اليمن على تقديم الطعام والمياه لـ 20 ألف يمنى.

وذكر بيان للجنة الصليب الأحمر الدولية ، إن المستشفيات فى اليمن بحاجة ماسة للطاقة لمواصلة عملها، مشدداً: "يجب على جميع الأطراف استخدام القوة المتناسبة عند ضرب الأهداف.

كما رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بانتهاء الضربات الجوية التى تقودها السعودية فى اليمن إلا أنها قالت إن الوضع الإنسانى "كارثي" فى البلاد وإن التوصل لحل سياسى يبدو بعيدا.

وقال روبرت ماردينى المدير الإقليمى للجنة فى إفادة صحفية لدى عودته من زيارة لليمن استمرت ثلاثة أيام: "الأضرار غير المقصودة التى لحقت بحياة وممتلكات المدنيين جراء الضربات الجوية وكذلك القتال على الأرض صادمة وعلى الأخص فى مدن صنعاء وعدن وتعز ومأرب."، مضيفة: "هذا يزيل قشرة من الصراع... ولا يزال هناك الكثير."

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