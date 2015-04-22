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اليمن: التحالف العربى والإسلامى المشارك فى عاصفة الحزم "بشرة خير"

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اليمن: التحالف العربى والإسلامى المشارك فى عاصفة الحزم "بشرة خير" اليمن: التحالف العربى والإسلامى المشارك فى عاصفة الحزم "بشرة خير"
أشاد نائب الرئيس ورئيس الوزراء اليمنى خالد محمد بحاح، بمشاركة مملكة البحرين فى عملية "عاصفة الحزم" لاستعادة الشرعية والأمن والاستقرار فى اليمن.

وأكد نائب الرئيس اليمنى فى تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا" لدى وصوله المنامة اليوم، أهمية الزيارة الحالية التى يقوم بها إلى مملكة البحرين والمباحثات التى سيجريها مع القيادة الحكيمة.

وأوضح أن التحالف العربى والإسلامى المشارك فى عملية "عاصفة الحزم" هو الأول من نوعه منذ السبعينيات، واعتبره "بشرة خير" نستطيع أن ننظمها ونوظفها فى إطار إيجابى فى المستقبل، ويصبح لنا جميعا قرارنا الوطنى، والقومى العربى، والإسلامى.

وأشاد نائب الرئيس اليمنى بمشاركة مملكة البحرين فى عملية "عاصفة الحزم" فى إطار تحالف الدفاع عن الشرعية فى اليمن الذى ضم عدة دول عربية وإسلامية بقيادة المملكة العربية .

وقال إن زيارته الأولى لمملكة البحرين بعد تعيينه نائبا للرئيس تكتسب أهمية بالغة فى ظل الظروف التى يعيشها اليمن حاليا، موضحا أن اللقاءات الرسمية التى سيجريها خلال زيارته التى تمتد ليومين ستشهد بحث مستقبل القضية اليمنية فى إطار عمقها الطبيعى وهو مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونوه بحاح إلى أن زيارته الحالية إلى مملكة البحرين تعد مرحلة أساسية فى إطار التواصل مع الدول الخليجية والعربية فى الوقت الراهن، من أجل حل القضية اليمنية.

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مصر 365

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