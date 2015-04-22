مياه الشرب بسوهاج تؤكد سلامة مياه الشرب بـ “دار السلام”

قال اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج ان شركة المياة قامت بتشكيل عدة نقاط متابعة بجنوب المحافظة عند مدينة البلينا وشرق المحافظة عند مدينة دار السلام للتأكد من سلامة مياة الشرب بعد حادثة غرق احدى الصنادل النهرية بالنيل بالتوازى مع قرية دندرة بقنا.

وأشار ناف خلال تصريحات خاصة لوكالة أونا إلى أن جميع العينات التى تم سحبها من مياة النيل والمغذية لمحطات المياة بسوهاج سليمة، ولم يحدث هناك أى تغيرات كيميائية أو فيزيائية بها.

وأوضح أن معامل التابعة لللشركة بسوهاج أصدرت بيان يؤكد عدم تلوث مياة الشرب وعدم تأثرها لأن الفوسفات الذى سقط بالنيل مادة صلبة ولا تزوب فى المياة العذبة، مشيرا إلى أن الإشكالية تتمثل في الخوف من تسرب شحنة السولار التى كانت على الصندل، إلا أن رجال الحماية المدنية بقنا قاموا بشفط تلك الكمية من تنكات الصندل بعد غرقة قبل تسربها إلى مياة النيل.

ومن ناحية أخرى أكد نافع سلامة مياة الشرب بمركز دار السلام، وأن كل ما أشيع عن تلوث مياة الشرب بدار السلام غير صحيح، وقال أنه تم التنسيق مع الأوقاف ورئيس مدينة دار السلام لتوصيل تلك الرسالة إلى المواطنين عن طريق التنوية بالمساجد والإذاعة المحلية.

ومن جانبة شكل الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج لجنة رباعية من الصحة والبيئة والري وشركة مياه الشرب، لمتابعة الموقف وإعداد تقارير دورية على مدار اليوم لمتابعة الازمة.