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Ewan McGregor يتحوّل الى شمعدان

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Ewan McGregor يتحوّل الى شمعدان Ewan McGregor يتحوّل الى شمعدان

الأربعاء 22-04-2015 11:56

كشف الممثل Ewan McGregor أنه يقوم حالياً بمحادثات مع شركة Walt Disney Pictures لتأدية شخصية الشمعدان Lumière (الذي ينشد أغنية Be Our Guest) في النسخة الجديدة غير الكرتونية من فيلم Beauty and the Beast الذي سيؤدي فيه دور البطولة كل من Emma Watson و Dan Stevens وقد تأكد أيضاً مشاركة الممثلين Luke Evans و Ian McKellen حيث سيؤدي الأول دور Gaston والثاني دور Cogsworth. الإخراج سيتولاه Bill Condon والسيناريو هو لـ Evan Spiliotopoulos وأعاد Steve Chbosky كتابته بطلب من الشركة، أما التصوير فسيبدأ في الخريف المقبل وتاريخ عرض الفيلم في الصالات العالمية حدد في 17 مارس عام 2017. يذكر أن النسخة الكرتونية من فيلم Beauty and the Beast صدرت في العام 1991 وحصدت أكثر من 375 مليون دولار إيرادات على شباك التذاكر عالمياً وهو من الأفلام الكرتونية القلائل التي ترشّحت لجائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم.

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