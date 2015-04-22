الملكة الإسبانية تكرّم سلمى حايك قبل سفرها إلى لبنان

كُرمت النجمة العالمية Salma Hayek في حفل توزيع جوائز مجلة Woman في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقامت بتسليم الجائزة للنجمة البالغة من العمر 48 عاماً الملكة الإسبانية Letizia .

واصطحبت Salma معها إلى الحفل ابنتها Valentina البالغة من العمر 7 أعوام.

وفي سياق منفصل، يُنتظر أن تحضر Salma Hayek في لبنان من 24 إلى 28 من الشهر الجاري برفقة والدها للمشاركة في مناسبة خيرية تُنظَّم باسمها لدعم مركز علاج سرطان الأطفال، كما تتضمّن الزيارة افتتاح فيلمها الشهير للرسوم المتحرّكة "النبي".

وستقوم Hayek بزيارة مخيمات النازحين في لبنان، حيث تعقد مؤتمراً صحفياً، إضافة إلى إطلالة تلفزيونية مع الإعلامي مرسيل غانم وعشاء مع المصمّم العالمي إيلي صعب.

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