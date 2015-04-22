طلال السدر يعيش قصص الحب إنتاجاً وتمثيلاً

سوسن العبيد – الرياض

صرّح المنتج والفنّان طلال السدر لـ"سيِّدتي نت" بأنه بدأ قبل يومين تصوير مسلسله التراجيدي "الذاهبة"، وهو عمل من تأليف يزن اتاسي ولبنى حداد، وإخراج المخرج الكويتي محمد البكر، ويحكي العمل عن مجموعة من القصص الرومانسية، ويشارك في البطولة كل من: تركي اليوسف، ونادين جمالي، طلال السدر، نصرة الحربي، علي السعد، رفيف، أحمد العليان، أمينة العلي، ليلى السلمان، نايف خلف، مريم الغامدي، مطرب فواز، محمد الكنهل، أمل العوضي، وغيرهم من النجوم، أما الإنتاج فسيكون لصالح الشركة الإعلامية الأولى للإنتاج والصوتيات ولصالح قناة "روتانا".

ويرى طلال أنّ العمل فيه إعادة للرومانسية التي افتقدناها كثيراً في الأعمال الأخيرة، حيث يحكي العمل عن شخصيات عاشت قصص الحب منهم من وفق في تتويج الحب والرومانسية التي عاشوها بالزواج، والبعض الآخر منهم لم يوفقوا وعاشوا الآلام والأوجاع بسبب الفراق، ذاكراً أن العمل يتكون من 15 حلقة متصلة وليس 30 حلقة كما اعتدنا على الأعمال الرمضانية كل عام، وأضاف: "إن العمل اتخذ طابع التكثيف والتجديد عن المعتاد في شهر رمضان المبارك، حيث ستكون مدة كل حلقة 45 دقيقة مكثفة بعد أن كانت مدة الأعمال التراجيدية تصل إلى 30 دقيقة، وهذا بناء على طلب الأستاذ تركي الشبانة، ونحن عملنا على تنفيذ ذلك الطلب".