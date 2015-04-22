هذا هو التاريخ المتوقع لإنجاب كايت ميدلتون

توقّع الكثير من الصحف العالمية أن يكون يوم 21 أبريل موعد إنجاب الدوقة Kate Middleton بالنظر إلى كونه صادف عيد ميلاد الملكة Elizabeth.

وشكل قطع طريق مستشفى سانت ماري في اليوم نفسه بلبلة كبيرة، اتضح أن سببها حريق قريب من المستشفى وليس ساعة الصفر لوصول الطفل الذي سيصنف الخامس في العرش.

وبالرغم من عدم حصول ذلك، فإن الأنظار الآن متّجهة إلى يومي 23 أبريل، وهو العيد الوطني، و 29 أبريل الذي يُصادف الذكرى الـ4 لزواج Kate والأمير William.

وهذا لا ينفي فرضية أن تنجب الدوقة في أيّ يوم آخر قبل 30 أبريل، وهو اليوم الأخير من حملها، في ظلّ ما ذكره مصدر مقرّب من العائلة من أنها ستنجب في 25.

يُشار إلى أنّ الأمير William ترك عمله حالياً، وهو موجود إلى جانب زوجته المتوقع أن تلد في أيّ لحظة.

ولم تستبعد بعض الصحف البريطانية أن تلد Kate Middleton خارج لندن، ليُصبح مولودها المنتظر بذلك أوّل طفل من العائلة المالكة يولد خارج العاصمة منذ 85 عاماً.

فبالرغم من أنّ مستشفى "سانت ماري" الكائن في غرب لندن هي الاختيار الأول ليشهد ولادة الطفل، وهو نفس المكان الذي وضعت فيه Kate طفلها الأول الأمير George في 2013، فإنّ اثنتان من المستشفيات أصبحتا على أهبة الاستعداد لاستقبال دوقة كامبردج، إذا حان موعد ولادة الطفل وهي خارج لندن.

هكذا تعيش كيت ميدلتون أيام حملها الأخيرة