2 مليون جنيه خسائر حريق بقرية سياحية بسفاجا

أخمدت قوات الحماية المدنية بالبحر الأحمر، حريق هائل نشب بمغسلة إحدى القرى السياحية شمال مدينة سفاجا، وقدرت الخسائر المبدئية بنحو 2 مليون جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر نيابة سفاجا التحقيقات.

كان اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر قد تلقي إخطارًا من الحماية المدنية بنشوب حريق كبير بمغسلة بقرية سياحية خمس نجوم بمدينة سفاجا.

وتم الدفع بـ3 سيارات اطفاء من الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة علي الحريق قبل ان تمد النيران إلى غرف السائحين بالقرية، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية في حين أتت النيران على المغسلة بالكامل وجميع الأجهزة والمعدات بداخلها، فيما قدرت الخسائر الاولية بـ2 مليون جنيه.

وقام فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار وليد هارون مدير نيابة سفاجا بمعاينة الحريق، وقررت النيابة انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وطلب تحريات المباحث وسماع اقوال مسؤولي الامن الصناعي و تشكيل لجنة لتقدير الخسائر.