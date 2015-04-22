بالصور… ضبط 19 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بمراكز سوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج في حملة أمنية علي حائزي الأسلحة النارية بمراكز سوهاج من ضبط 19 قطعة سلاح ناري.

وتم ضبط فيصل فوزي محمد سن 19 عامل ومقيم مركز جرجا وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 مطموسة الأرقام، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1488 أدارى مركز جرجا لسنة 2015.

وتم ضبط عيد عثمان عبد الرحيم سن 23 عامل ومقيم الزواتنة البحرية – مركز جرجا وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 19869534 علي جسم السلاح – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1492 أداري مركز جرجا لسنة 2015، الضبع قمصان مهران سن 70 عامل ومقيم بندر جرجا وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 11319/1971- تحرر عن ذلك المحضر رقم 952 أدارى قسم جرجا لسنة 2015.

وتم ضبط حمدي علي السيد سن 62 عامل ومقيم شيخ العرب -بندر جرجا وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 51539122- تحرر عن ذلك المحضر رقم 973 أدارى قسم جرجا لسنة 2015، وجمال احمد محمد عبد الله وشهرته جمال الخطيب سن 50 مزارع ومقيم الحجز – مركز البلينا وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل أرقام 1962/636948- تحرر عن ذلك المحضر رقم 2227 أدارى مركز البلينا لسنة 2015، احمد عطية عبد الحميد محمد سن 32 عامل ومقيم الو حلية – مركز البلينا وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل أرقام 1977/1133 تحرر عن ذلك المحضر رقم 2228 أدارى مركز البلينا لسنة 2015،و عماد الدين حشمت محمد سن 27 عامل ومقيم الزرابى برخيل- مركز البلينا وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل أرقام 58714 باللغة الأجنبية على جسم السلاح – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2232 إداري مركز البلينا لسنة 2015.

وتم ضبط صدقي البدري صدقي علي سن 20 عامل ومقيم بر خيل – مركز البلينا وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل أرقام 18179650 وكذا رقم 79584 باللغة الأجنبية على جسم السلاح وكذا عدد 15 طلقة من ذات العيار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2234 أدارى مركز البلينا لسنة 2015 ، وعبد الرحيم صافي عبد الرحيم سن 45 عامل ومقيم بندار الغربية – مركز جرجا وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 134181 علي جسم السلاح – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1491 إداري مركز جرجا لسنة 2015، وماهر علي خليل سن 34 عامل ومقيم البربا – مركز جرجا وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12م تحمل رقم 143837 علي جسم السلاح – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1482 إداري مركز جرجا لسنة 2015، ورمضان جابر احمد سن 30 عامل ومقيم كوم الصعايدة – مركز جرجا وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12م تحمل رقم 1345060 علي جسم السلاح – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1493 إداري مركز جرجا لسنة 2015 0.

ونجحت ايضًا في ضبط عبد الحق شرقاوي عبد الحق سن 27 عامل ومقيم القرعان – مركز جرجا وبحوزته فرد صناعة محلية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1487 إداري مركز جرجا لسنة 2015، ومحمد فالح صديق سن 28 عامل ومقيم بندار الغربية – مركز جرجا وبحوزته 2 فرد صناعة محلية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1490 إداري مركز جرجا لسنة 2015، وعبد الحكم أبو الحمد عبد الحكم سن 47 عامل ومقيم مزاتا والشيخ جبر – مركز جرجا وبحوزته فرد صناعة محلية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1478 إداري مركز جرجا لسنة 2015، وإسلام محمد بخيت علي سن 34 عامل ومقيم بندر جرجا وبحوزته فرد صناعة محلية وكذا طلقة عيار 9 م وتحرر عن ذلك المحضر رقم 954 إداري قسم جرجا لسنة 2015 .

وتم ضبط ناصر عباس علي محمد سن 42 عامل ومقيم بندر جرجا وبحوزته فرد صناعة محلية – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 972 إداري قسم جرجا لسنة 2015، وعاطف صابر عبد الرحيم خليفة سن 40 عامل ومقيم الوحلية – مركز البلينا وبحوزته فرد صناعة محلية واشرف عبد السلام عبد الرحيم سن 39 عامل ومقيم برديس- مركز البلينا وبحوزته فرد صناعة محلية.