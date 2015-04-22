مؤتمر للجمعية المصرية لأمراض الكبد لاستعراض الجديد فى علاج فيروسC الأربعاء

تعقد الجمعية المصرية لأمراض الجهاز الهضمى والكبد والتغذية عند الأطفال، مؤتمرها الـــ20 فى الفترة من 22 : 25 أبريل بالقاهرة والجونة حيث سيتم عقد المؤتمر يوما بالقاهرة والفترة من 23 : 25 بالجونة.

وقال الدكتور محمد الجندى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى عند الأطفال رئيس الجمعية والمؤتمر إن المؤتمر يتضمن ورشة عمل عن التغذية فى الأطفال بحضور عدد كبير من أساتذة التغذية فى العالم من الدول الأوروبية والعربية.

يناقش المؤتمر علاج فيروس سى عند الأطفال والأدوية الجديدة ومدى ملائمتها، ومتى سيتم إجراء التجارب لاستخدامها فى الأطفال، كما يناقش المؤتمر الأمراض الوراثية فى الكبد بالنسبة للأطفال وكيفية الوقاية منها وعلاجها وأمراض الجهاز الهضمى عند الأطفال مثل ارتجاع حامض المعدة والالتهابات المزمنة فى القولون وأحدث الطرق لعلاجها.