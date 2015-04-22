7 فوائد للخيار أهمها علاج اضطرابات القولون العصبى

الخيار أحد العناصر الأساسية لطبق السلطة، وهو يزيد من فوائده الصحية نظرا لأنه من الخضراوات قليلة السعرات الحرارية، مما يجعله مفيدا للأشخاص الذين يعانون السمنة.>قال الدكتور أحمد عوض، أخصائى التغذية العلاجية، إن الخيار أحد الخضراوات الصحية والمفيدة للصحة بوجه عام، والمعروف عنها أنها غنية بالمياه والألياف الغذائية التى تزيد من فوائدها الصحية، وأهم هذه الفوائد:

1) مفيد للأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن والسمنة، حيث يقوم الأطباء بإدراجه ضمن النظام الغذائى، نظرا لأنه يمنح الشعور بالشبع والامتلاء.

>2) مفيد لترطيب الجلد وبالتالى يرطب البشرة ويمنحها النظارة، نظرا لاحتوائه على قدر كبير من المياه التى تعمل على ترطيب الجلد.

>3) مفيد كقناع لعلاج الهالات السوداء وانتفاخ المنطقة المحيطة بالعين.

>4) مفيد لتقليل حدوث الإمساك المزمن للأشخاص المصابون به.

>5) مفيد لترطيب الجسم بأكمله نظرا لاحتوائه على قدر كبير من المياه، والذى يساهم فى ترطيب الجسم خاصة بفصل الصيف.

>6) مفيد لتحسين كفاءة عملية الهضم.

>7) مفيد للأشخاص الذين يعانون من اضطربات القولون.