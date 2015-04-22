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بالبقدونس عالج حرقان البول فى 10 أيام

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بالبقدونس عالج حرقان البول فى 10 أيام بالبقدونس عالج حرقان البول فى 10 أيام
يتسبب التهاب المثانة والتهابات مجرى البول فى الإصابة بأكثر الأعراض إزعاجا للمريض، وهو حرقة البول، أو الشعور بسخونة شديدة به، وعدم الراحة عند التبول.
>وتوضح الدكتورة داليا على، أخصائية المسالك البولية، أن حرقة البول أحد أكثر الأعراض المرضية شيوعا، والتى يعانى فيها المريض أثناء التبول حتى الشعور بالخوف من التبول ذاته، وهى عملية مؤلمة يشعر خلالها بحرقة شديدة مع نزول ماء البول، سواء رجل أو امرأة، وهو ما يتوجب على المريض سرعة علاجه بمجرد الشعور بهذه الأعراض.

وتنصح د. داليا بالاعتماد على المياه النقية، وبعض الأعشاب والنباتات الطبيعية، والتى تساعد بشكل سريع وصارم فى تنظيف مجرى البول وعلاج التهاب مجرى البول، ويساعد على التخلص من الأعراض المرضية المتمثلة فى الحرقة الشديدة والسخونة مجموعة من النباتات، وأهم هذه النباتات البقدونس والذى يعد بطريقة النقع لا الغلى كما يفعل البعض، فينقع فى ماء ساخن للغاية، ويتم تناوله صباحا ومساء لمدة 10 أيام كاملة حتى التخلص من الأعراض، وفى هذه الأثناء يشرب المريض ما لا يقل عن 4 لترات من المياه النقية من الفلتر يوميا.

ولفتت أخصائية المسالك إلى ضرورة الاهتمام بملاحظة مرات تكرار هذا الالتهاب والشعور بحرقة البول، والمتابعة لدى مختص مسالك لاكتشاف سبب الإصابة.

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مصر 365