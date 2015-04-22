6 طرق لإقناع طفلك بتعاطى "الحقنة"

تعاطى الحقن مشكلة نفسية لدى الصغار، فمن الطبيعى أن يسبب شكل الحقنة للطفل الخوف والقلق، والصراخ والبكاء، والغضب، وهو ما توضحه الدكتورة سمر ياسر، الأخصائية النفسية، وتؤكد أن الطفل يعانى من قلق نفسى وتوتر وخوف بمجرد رؤية الحقنة، إما لشكلها المخيف، أو لطبيعة إصابة الأطفال فى أعمار متفاوتة بالخوف الشديد، كما تعد أجواء إعطائه الحقنة سببًا رئيسيًا فى توقع الألم والخوف من الإبرة.>وتقدم الأخصائية النفسية بعض الطرق التى تسيطر بها على خوف طفلك من الحقنة، وإقناعه تعاطيها بسهولة:

- الحقنة سوف تخفف ألمك.. فكلما كان الطفل يعانى يتمنى التخلص من هذا الألم بسرعة، لذا أقنعه أنه مريض وهذا المرض مؤلم، والحقنة هى السبب الوحيد الذى سوف يخفف ألمه، وأن ألمها أقل من ألم المرض.

- اجعله يثق بك واسأله أولا إذا ما أراد أن تمسكه وهو يتعاطاها، أم يكتفى بالاعتماد على نفسه، واسأله بشكل جدى.

- لا يجب أن تظهر عليك علامات الحزن والأسى عند تعاطى طفلك الحقنة، والتحضير لها، فهذا الأمر يزيد خوفه ويعمق رعبه.

- اخفى عنه مظهر الحقنة قدر الإمكان، واطلب منه إذا أراد رؤيتها وأصر على ذلك أن يتحملها لبضعة ثوان.

- اجعل طفلك يختار الشخص الذى يريد أن يعطيه الحقنة، واشغل عقله وتفكيره باختيار هذا البطل.

- اطلب منه غناء أغنيته المفضلة، أو التحدث معه فى أمر يهمه ويشغل باله.