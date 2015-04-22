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زوجة ضابط تتهمه بالتزوير فى محررات رسمية لعدم إبلاغها بزواجه من ثالثة

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زوجة ضابط تتهمه بالتزوير فى محررات رسمية لعدم إبلاغها بزواجه من ثالثة زوجة ضابط تتهمه بالتزوير فى محررات رسمية لعدم إبلاغها بزواجه من ثالثة
فوجئت زوجة ضابط شرطة عندما ذهبت لتحرير قيد عائلى بأن زوجها متزوج من سيدة ثالثة غيرها، الأمر الذى جعلها تسرع إلى قسم الشرطة تحرر ضده محضرا تتهم فيه بالتزوير للزواج من غيرها دون إخطارها رسميًا والتلاعب فى الأوراق الرسمية.

وحررت الزوجة و"تدعى.م.س" محضرًا يحمل رقم 2247 إدارى قسم ثان المحلة، اتهمت فيه زوجها ضابط شرطة بقسم ثان المحلة وتم نقله مؤخرا للعمل بإدارة مرور المنيا بالتزوير فى محررات رسمية لعدم إعلانها بزواجه من الثالثة وتدعى "ه.ح" دون إخطارها بتلك الزيجة.

وطالبت بالتحقيق معه بتهمة التزوير فى أوراق رسمية، وتم حفظ المحضر بعد تنازل الزوجة بسبب تدخل الوسطاء لحل الأمر، إلا أن نيابة ثان المحلة قامت باستخراج المحضر مرة أخرى وباشر إسلام الحديدى وكيل نيابة شرق طنطا الكلية التحقيق فى الواقعة.

وطلبت النيابة الضابط بالمثول أمامها لسماع أقواله فى الواقعة، وإرفاق ما يفيد عكس الصادر فى شكوى الزوجة.
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مصر 365