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تأجيل نظر الطعن على حكم رفض حل اتحاد الكرة لـ27 مايو المقبل

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تأجيل نظر الطعن على حكم رفض حل اتحاد الكرة لـ27 مايو المقبل تأجيل نظر الطعن على حكم رفض حل اتحاد الكرة لـ27 مايو المقبل
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى حل اتحاد الكرة المصرى وبطلان انتخابات اتحاد الكرة، لجلسة 27 مايو المقبل، للاطلاع والتقرير.

وكانت الدكتورة ماجدة الهلباوى، والدكتور هيرماس رضوان، رئيس نادى بنى عبيد، المرشحان السابقان فى انتخابات الجبلاية، قاما بالطعن على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وذلك بعد إثباتهم وجود عوار فى إجراء عملية الانتخابات.

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