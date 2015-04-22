مصرع طالب دفعه أصدقاؤه من الطابق السابع أثناء وصلة مزاح فى منزل بعين شمس

لقى طالب مصرعه بعدما سقط من الطابق السابع حيث دفعه أصدقاؤه أثناء جلوسه على حافة سور شرفة الشقة فى وصلة "مزاح" انتهت بمقتله، حرر محضر بالواقعة وتولت نيابة حوادث شرق القاهرة التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط طالب فى منور عقار بمنطقة عين شمس، انتقل رجال المباحث لمكان الشقة، وتبين من التحريات والتحقيقات الأولية أن المجنى عليه طالب كان يجلس على سور شرفة شقته المطل على منور العقار وفى وصلة مزاح مع أصدقائه الذين دفعوه بيدهم مما أدى إلى سقوطه ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى، فتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.