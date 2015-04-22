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مصرع طالب دفعه أصدقاؤه من الطابق السابع أثناء وصلة مزاح فى منزل بعين شمس

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مصرع طالب دفعه أصدقاؤه من الطابق السابع أثناء وصلة مزاح فى منزل بعين شمس مصرع طالب دفعه أصدقاؤه من الطابق السابع أثناء وصلة مزاح فى منزل بعين شمس
لقى طالب مصرعه بعدما سقط من الطابق السابع حيث دفعه أصدقاؤه أثناء جلوسه على حافة سور شرفة الشقة فى وصلة "مزاح" انتهت بمقتله، حرر محضر بالواقعة وتولت نيابة شرق القاهرة التحقيق.

كان تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط طالب فى منور عقار بمنطقة عين شمس، انتقل رجال المباحث لمكان الشقة، وتبين من التحريات والتحقيقات الأولية أن المجنى عليه طالب كان يجلس على سور شرفة شقته المطل على منور العقار وفى وصلة مزاح مع أصدقائه الذين دفعوه بيدهم مما أدى إلى سقوطه ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى، فتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.

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مصر 365

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