إيداع طالب مستشفى الأمراض العقلية لاتهامه بقتل مواطن بزعم دَجَله بالجيزة

أمر أحمد حلمى، وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار أسامة حنفى، مدير النيابة، بإيداع المتهم بقتل مواطن بمنطقة بولاق الدكرور بحجة أنه يعمل "دجَّالاً" مستشفى الأمراض العقلية، وصرحت النيابة بدفن المجنى عليه بعد التشريح.

كان تلقى العميد عصام العمارى، مأمور مركز شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من الأهالى بمقتل مواطن، فانتقل المقدم هانى الحسينى، رئيس المباحث، ومعاونوه الرائدان محمد الجوهرى وأيمن سكورى، إلى مكان الواقعة، وتبين أن القتيل لفظ أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لـ40 طعنة نافذة. وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان صديق القتيل ويتردد على منزله، ويوم الحادث كانا يجلسان معًا، حيث قتل الجانى الضحية ومزق جسده بسكين وحاول الهرب، وعندما تعرضت له أسرة القتيل لضبطه هاجمهم بالسكين إلا أن الجيران نجحوا فى القبض عليه وتسليمه للشرطة.

وبرر المتهم جريمته بأن القتيل كان يمارس الدجل والشعوذة وأفتى لنفسه أن قتله حلال شرعًا فاشترى سكينًا ونفذ بها جريمته.