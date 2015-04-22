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ضبط مدرس يعمل بصيدلية أثناء بيع العقاقير المخدرة بمطروح

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ضبط مدرس يعمل بصيدلية أثناء بيع العقاقير المخدرة بمطروح ضبط مدرس يعمل بصيدلية أثناء بيع العقاقير المخدرة بمطروح
تمكن ضبط إدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن مطروح، وضباط مباحث قسم شرطة مطروح، والقوة المرافقة، بالتنسيق مع مفتشى الصيدليات، من ضبط عبد النبى ع . ا (45 سنة) مدرس، مقيم بمطروح، ويعمل بائع بإحدى الصيدليات، أثناء قيامة ببيع العقاقير المخدرة بالصيدلية، والممنوع تداولها إلا بتذكرة طبية .

وقال البيان الصادر عن مديرية أمن مطروح، إنه تم ضبط كمية من الأدوية، المدرجة بجدول المخدرات، وكمية من الأدوية الخاصة بالتأمين الصحى، غير المصرح بتداولها أو بيعها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وأنه تحصل عليها من أحد تجار الشنطة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق .

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