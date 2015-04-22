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"مباحث الأحكام" تضبط 3761 هاربًا من 24 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

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"مباحث الأحكام" تضبط 3761 هاربًا من 24 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة "مباحث الأحكام" تضبط 3761 هاربًا من 24 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين، مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح الهامة للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3761 متهمًا محكومًا عليهم هاربين مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 24977 حكمًا قضائيًا متنوعًا صادرًا ضدهم.

وشملت تلك الأحكام 303 أحكام جناية من بينها 3 محكومين عليهم بالإعدام، و40 حكمًا بالسجن المؤبد، و11189 حكم حبس جزئى، و2165 حكم حبس مستأنف، و8363 حكم غرامة، و2957 حكم مخالفة.

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