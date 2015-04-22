بالصور.. جولة تفقدية لمحافظ السويس بمعهد علوم البحار بعتاقة

تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس ظهر اليوم، معهد علوم البحار فرع السويس بمنطقة عتاقة لتفقد أعمال التطوير التى تتم بالمعهد، وإنشاء معامل جديدة بتكلفة تقدر بـ 6 ملايين جنيه.



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جانب من الجولة

وأكد المحافظ أنه سيزور المعهد خلال الشهر القادم لمتابعة الأعمال التى تتم حتى يفى المعهد بالخدمات المطلوبة منه فى مجال الثروة السمكية والمصايد والمياه للنهوض بهذه المجالات لصالح شعب السويس.



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المحافظ داخل المعهد

وشدد المحافظ على المسئولين بالمعهد بضرورة الاهتمام وتشغيل المعامل والمبانى المتوقفة، مشيرا إلى هناك زيارة مرتقبة للسيد وزير البحث العلمى لتفقد الأعمال وافتتاحها.



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عرض بعض النماذج داخل المعهد البحرى

رافق المحافظ فى الجولة كلا من الدكتور رضا فيشار رئيس المعهد القومى لعلوم البحار بالقاهرة والدكتورة سحر فهمى مهنا مدير معهد السويس والدكتورة عزة الجناينى ومديرى الإدارة الهندسية والشئون الإدارية بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالقاهرة والمشرفين على المعامل ورؤساء الأقسام.



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داخل مبنى المعهد



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جانب من الاجتماع



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عرض بعض الأمور المتعلقة داخل المعهد



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داخل معمل المعهد



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جانب من الجولة بالمعهد



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أحد الأدوار بالمعهد



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مسئولو المعهد وعرض للمحافظ



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أعلى مبنى المعهد