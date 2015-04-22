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بالصور.. جولة تفقدية لمحافظ السويس بمعهد علوم البحار بعتاقة

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تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس ظهر اليوم، معهد علوم البحار فرع السويس بمنطقة عتاقة لتفقد أعمال التطوير التى تتم بالمعهد، وإنشاء معامل جديدة بتكلفة تقدر بـ 6 ملايين جنيه.

جانب من الجولة -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الجولة

وأكد المحافظ أنه سيزور المعهد خلال الشهر القادم لمتابعة الأعمال التى تتم حتى يفى المعهد بالخدمات المطلوبة منه فى مجال الثروة السمكية والمصايد والمياه للنهوض بهذه المجالات لصالح شعب السويس.

المحافظ داخل المعهد -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ داخل المعهد

وشدد المحافظ على المسئولين بالمعهد بضرورة الاهتمام وتشغيل المعامل والمبانى المتوقفة، مشيرا إلى هناك زيارة مرتقبة للسيد وزير البحث العلمى لتفقد الأعمال وافتتاحها.

عرض بعض النماذج داخل المعهد البحرى -اليوم السابع -4 -2015
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عرض بعض النماذج داخل المعهد البحرى

رافق المحافظ فى الجولة كلا من الدكتور رضا فيشار رئيس المعهد القومى لعلوم البحار بالقاهرة والدكتورة سحر فهمى مهنا مدير معهد السويس والدكتورة عزة الجناينى ومديرى الإدارة الهندسية والشئون الإدارية بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالقاهرة والمشرفين على المعامل ورؤساء الأقسام.

داخل مبنى المعهد -اليوم السابع -4 -2015
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داخل مبنى المعهد

جانب من الاجتماع -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الاجتماع

عرض بعض الأمور المتعلقة داخل المعهد -اليوم السابع -4 -2015
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عرض بعض الأمور المتعلقة داخل المعهد

داخل معمل المعهد -اليوم السابع -4 -2015
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داخل معمل المعهد

جانب من الجولة بالمعهد -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الجولة بالمعهد

أحد الأدوار بالمعهد -اليوم السابع -4 -2015
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أحد الأدوار بالمعهد

مسئولو المعهد وعرض للمحافظ -اليوم السابع -4 -2015
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مسئولو المعهد وعرض للمحافظ

أعلى مبنى المعهد -اليوم السابع -4 -2015
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أعلى مبنى المعهد


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