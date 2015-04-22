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إحباط تسلل 100 مواطن إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 100 مواطن إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 100 مواطن إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بالسلوم، من إحباط تسلل 100 مواطن من 4 محافظات مختلفة إلى ليبيا، تم إلقاء القبض عليهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، خلال محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى ليبيا، بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية بالسلوم .

وأعلنت مديرية أمن مطروح فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، عن تسلم قسم شرطة السلوم، عدد 100 متهم وهم 51 من محافظة المنيا و40 من الفيوم و7 من سوهاج و2 من المنوفية، تم ضبطهم أثناء محاولة مغادرتهم البلاد، بطريقة غير مشروعة، إلى الجانب الليبى، عبر الدروب الصحراوية بالسلوم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ عرضهم على النيابة المختصة .

وقال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، إن عمليات ضبط المتسللين من المصريين والجنسيات الأخرى تأتى فى إطار تكثيف الجهود، وتنفيذًا للخطة الموضوعة بمعرفة إدارة البحث الجنائى والتى تعتمد على غلق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التى تسلكها تلك العناصر، وتضييق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومكتب مخابرات حرس حدود بالسلوم وفرعى الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح .


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