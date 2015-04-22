مندوب شرطة سابق يضرب عن الطعام داخل مستشفى الزقازيق للمطالبة بعودته للعمل

يواصل مندوب شرطة سابق إضرابه عن الطعام هو وزوجته وأبناؤه الثلاثة، داخل مستشفى الزقازيق الجامعى لليوم الثالث على التوالى، للمطالبة بعودته لعمله وادعائه أحقيته فى ذلك.

وقال هانى أحمد بنوى، مندوب شرطة سابق بمديرية أمن بورسعيد، ومقيم بقرية تل حويل مركز الزقازيق، إنه دخل فى إضراب عن الطعام هو وزوجته أمانى شواشى وأطفالة الثلاثة "يارا، 7 سنوات، فتحى، 5 سنوات، على، 4 سنوات" لمطالبته بأحقيته فى العودة للعمل مرة أخرى.

وأوضح مندوب الشرطة لـ"اليوم السابع"، أنه يعمل منذ 17 عامًا بمديرية أمن بورسعيد، ولم يسبق اتهامه بأى تهمة تخل بشرف المهنة بحسب قوله، إلا أنه صدر ضده 4 تقارير غياب، لافتًا إلى أنها صدرت دون إعلانه، فتم بموجبها فصله فى عام 2009 دون مكافأة خدمة أو معاش، مضيفًا أنه تقدم بعدة تظلمات لوزارة الداخلية بأحقيته بالعودة وحصل على موافقة بذلك، إلا أن مديرية الأمن رفضت وأكدت ضرورة صدور حكم قضائى، متابعًا أنه قام برفع دعوى ظلت متداولة 4 سنوات، ثم رفضت، وهو لا يقوى ماديًا على رفع دعوى جديدة، مشيرا إلى أنه يعانى بسبب ظروفه مادية ومرض زوجته ولا يستطيع تغطية النفقات الأسرية، مناشدًا اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، باستصدار قرار بعودته لعمله مرة أخرى.