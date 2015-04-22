إحالة 6 عمال وأئمة ببنى سويف للتحقيق لعدم تواجدهم بالمساجد

قررت مديرية أوقاف بنى سويف، برئاسة الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل الوزارة، اليوم الأربعاء، إحالة 3 أئمة و3 عمال بمساجد قرية كوم إدريجة التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة للتحقيق، لتركهم المساجد بدون حراسة.

وكشفت زيارة مفاجئة لوكيل وزارة الأوقاف اليوم عن عدم تواجد الأئمة والعمال داخل مساجدهم، أثناء المرور، وتركهم المساجد مفتوحة، وبدون حراسة مما يعرضها للسرقة والأخطار.

تجدر الإشارة إلى أنه تم نقل 27 إماما وعاملا بمساجد بنى سويف، بعيدا عن مقر إقامتهم، لإسرافهم فى استخدام الكهرباء بالمساجد وعدم الالتزام بتعليمات الوزارة بترشيد استهلاك الكهرباء، وعدم الالتزام بالخطبة الموحدة.