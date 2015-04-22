اقتطاع جزء من أملاك السكة الحديد بالشرقية لتوسعة 6 شوارع رئيسية بالزقازيق

أعلن الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، البدء فى تنفيذ خطة لتوسعة شوارع مدينة الزقازيق بالتنسيق مع السكك الحديدية واقتطاع مسافة من أملاكها لتوسعة شوارع المدينة، موضحًا أنها لتقسيم المدينة إلى شطرين، وأنه لا يوجد بديل لتوسعة الشوارع.

وأكد محافظ الشرقية، فى تصريحات له، أن التوسعة ستشمل 6 شوارع رئيسية بالمدينة، أهمها منطقة أبو عميرة والنقراشى، وذلك على النحو التالى: نقل المحلات المجاورة للسكة الحديد إلى الجهة المقابلة لمنطقة مزلقان الحسينية لتوسعة مخرج رئيسى لمدينة الزقازيق باتجاه بلبيس، وتوسعة مزلقان أبو عميرة من ناحية حى ثان، واقتطاع المسافة حتى المعهد الفنى الصناعى بطريق هرية القديم بحدود 5 أمتار وترك مسافة الفدو بين قضبان السكة الحديد والسور المراد إنشاؤه لتوسعة طريق هرية القديم، وفتح المحاور المرورية ليكون فتح المزلقان إجباريًا إلى طريق هرية القديم، وأيضا ترك مسافة الفدو بين شريط السكة الحديد والسور المراد إنشاؤه بشارع النقراشى بدءاً من الشهر العقارى للكوبرى الجديد حتى مدخل شارع فاروق بفتح المحاور المرورية وازدواجها وتوسعة الشارع لتلك المنطقة، وكذلك توسعة شارع الجيش بدءاً من كوبرى الممر وحتى ميدان عرابى لازدواج الطريق وتوسعة الشارع .

وأضاف الدكتور رضا عبد السلام، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل التعاقد مع شركة مشروعات النقل للسكة الحديد لارتداد سور السكة الحديد أمام كفر محمد حسين لتوسعة المدخل الرئيسى للمدينة من ناحية بنها بطول 700 متر، مشيرا إلى أنه سبق مخاطبة السكة الحديد وجارى استكمال الإجراءات لارتداد السور من نفق أبو الريش وحتى مزلقان الحسينية بشارع المعهد الدينى بمسافة تتراوح من 2 : 4 أمتار لتوسعة الشارع بتلك المنطقة لاستيعاب الحركة المرورية إلى داخل مدينة الزقازيق من اتجاه بلبيس.