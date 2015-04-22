ضبط مالك محل خردوات لحيازته أدوية بدون ترخيص بسوهاج‎

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بسوهاج بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط كل من السيد أحمد السيد 22 سنة مدير مسئول محل خردوات – ويقيم دائرة قسم أول سوهاج – لحيازته أدوية بدون ترخيص، وتم ضبط “42560 ” قرص كيتوفان – ستروبتوكين – نوفالجين – أنا لجيكس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال إدارة التموين.

وتم ضبط أسامة عبد الراضي عرفات 40 سنة صاحب مصنع جبنه – ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج – لإدارة منشأة بدون ترخيص ووضع علامات تجارية وهمية علي المنتج وتم ضبط “290 ” كجم جبنه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة التموين.

وتم ضبط عبد الله خلف محمد شعبان 30 سنة صاحب مخزن مواد غذائية – ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج – لحيازته ”21″ كجم لانشون، و”11″ كجم تين منتهية الصلاحية ومعاد تغليفها – تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة التموين، وعادل أحمد صابر 24 سنة مدير مسئول محطة تموين سيارات ويقيم دائرة مركز سوهاج حيث تم مراجعة المسحوبات من المواد البترولية الواردة للمحطة في الفترة من 1/6/2014 حتي 21/4/2015 ومطابقتها بالأرقام السرية لماكينات الصرف للمواد البترولية تبين وجود تصرف وقدره “1.361.000 مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف لتر بنزين 80 – و “50622 ” خمسون ألف وستمائة واثنين وعشرون لتر سولار و تم التحفظ علي الدفاتر والأخطارات الشهرية – تحرر عن ذلك المحضررقم 5 أحوال إدارة التموين، وأيمن موسي محمد سن 43 صاحب مستودع بوتاجاز – ويقيم دائرة مركز سوهاج – لتصرفه في “700″ أسطوانة بوتاجاز كبيره الحجم من حصة المستودع وبيعها فـي السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال إدارة التموين.

وتم ضبط أحمد إسماعيل السيكا سن 48 تاجر لحوم – ويقيم دائرة مركز طما – لحيازة وعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي – وتم ضبط ”10″ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي – تحرر عن ذلك المحضر رقم 3581 جنح مركز طما لسنة 2015.

وتم ضبط “50 ” كجم أسماك مملحة غير صالحه للإستهلاك الآدمي، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4579 جنح مركز طما لسنة 2015، وتـم التحفظ على المضبوطات، وجـاري الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلة.