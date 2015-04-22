أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط مالك محل خردوات لحيازته أدوية بدون ترخيص بسوهاج‎

Google+ Print
ضبط مالك محل خردوات لحيازته أدوية بدون ترخيص بسوهاج‎ ضبط مالك محل خردوات لحيازته أدوية بدون ترخيص بسوهاج‎

 

صورة-أرشيفية

تمكن ضباط إدارة مباحث بسوهاج بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي من ضبط كل من السيد أحمد السيد 22 سنة مدير مسئول محل خردوات – ويقيم دائرة قسم أول سوهاج – لحيازته أدوية بدون ترخيص، وتم ضبط “42560 ” قرص كيتوفان – ستروبتوكين – نوفالجين – أنا لجيكس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال إدارة التموين.

وتم ضبط أسامة عبد الراضي عرفات 40 سنة صاحب مصنع جبنه – ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج – لإدارة منشأة بدون ترخيص ووضع علامات تجارية وهمية علي المنتج وتم ضبط “290 ” كجم جبنه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة التموين.

وتم ضبط عبد الله خلف محمد شعبان 30 سنة صاحب مخزن مواد غذائية – ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج – لحيازته ”21″ كجم لانشون، و”11″ كجم تين منتهية الصلاحية ومعاد تغليفها – تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة التموين، وعادل أحمد صابر 24 سنة مدير مسئول محطة تموين سيارات ويقيم دائرة مركز سوهاج حيث تم مراجعة المسحوبات من المواد البترولية الواردة للمحطة في الفترة من 1/6/2014 حتي 21/4/2015 ومطابقتها بالأرقام السرية لماكينات الصرف للمواد البترولية تبين وجود تصرف وقدره “1.361.000 مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألف لتر بنزين 80 – و “50622 ” خمسون ألف وستمائة واثنين وعشرون لتر سولار و تم التحفظ علي الدفاتر والأخطارات الشهرية – تحرر عن ذلك المحضررقم 5 أحوال إدارة التموين، وأيمن موسي محمد سن 43 صاحب مستودع بوتاجاز – ويقيم دائرة مركز سوهاج – لتصرفه في “700″ أسطوانة بوتاجاز كبيره الحجم من حصة المستودع وبيعها فـي السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال إدارة التموين.

وتم ضبط أحمد إسماعيل السيكا سن 48 تاجر لحوم – ويقيم دائرة مركز طما – لحيازة وعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي – وتم ضبط  ”10″ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي – تحرر عن ذلك المحضر رقم 3581 جنح مركز طما لسنة 2015.

وتم ضبط “50 ” كجم أسماك مملحة غير صالحه للإستهلاك الآدمي، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4579 جنح مركز طما لسنة 2015، وتـم التحفظ على المضبوطات، وجـاري الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم