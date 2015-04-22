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بالصور.. جولة تفقدية لمحافظ السويس بمعهد علوم البحار بعتاقة

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بالصور.. جولة تفقدية لمحافظ السويس بمعهد علوم البحار بعتاقة بالصور.. جولة تفقدية لمحافظ السويس بمعهد علوم البحار بعتاقة

 

تفقد اللواء العربى السروى محافظ السويس ظهر اليوم، معهد علوم البحار فرع السويس بمنطقة عتاقة، لتفقد أعمال التطوير التى تتم بالمعهد، وإنشاء معامل جديدة بتكلفة تقدر بـ 6 مليون جنية.

 وأكد المحافظ أنه سوف يزور المعهد خلال الشهر القادم لمتابعة الاعمال التى تتم حتى يفى المعهد بالخدمات المطلوبة منه فى مجال الثروة السمكية والمصايد والمياه، وذلك للنهوض بهذه المجالات لصالح شعب السويس.

 وشدد المحافظ على ضرورة اهتمام المسئولين بالمعهد وتشغيل المعامل والمبانى المتوقفة، مشيرا إلى أن هناك زيارة مرتقبة للسيد وزير البحث العلمى لتفقد الأعمال وافتتاحها.

 رافق المحافظ فى الجولة كلآ من الدكتور رضا فيشار رئيس المعهد القومى لعلوم البحار بالقاهرة، ودكتورة سحر فهمى مهنا مدير معهد السويس، ودكتورة عزة الجناينى ومديرى الإدارة الهندسية والشئون الإدارية بالمعهد القومى  لعلوم البحار والمصايد بالقاهرة، والمشرفين على المعامل ورؤساء الاقسام.

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