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حبس مدرس وسائق بتهمة هتك عرض تلميذتى ابتدائى بدمياط

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حبس مدرس وسائق بتهمة هتك عرض تلميذتى ابتدائى بدمياط حبس مدرس وسائق بتهمة هتك عرض تلميذتى ابتدائى بدمياط
أمرت نيابة مركز كفر سعد بدمياط، بإشراف المستشار إيهاب الحسينى المحامى العام لنيابات دمياط، بحبس مدرس وسائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى بلاغ المواطنة "ج.ع" 39 سنة، والدة الطفلة "ى.ش.ف" البالغة من العمر 6 سنوات "تلميذة بالصف الأول الابتدائى بمدرسة الابتدائية بقرية ميت أبوغالب".

وكذلك بلاغ المواطنة "أ.س" 36 سنة، والدة طفلة 6 سنوات تلميذة بالصف الأول الابتدائى بذات المدرسة، والمقيمتان بناحية ميت أبو غالب - دائرة المركز ضد كل من "مجدى.ا.ع" 52سنة مدرس بذات المدرسة، و"مصطفى.م.ع" 43سنة سائق بذات المدرسة ومقيمان بدائرة المركز، بتهمة استدراج ابنتيهما وهتك عرضهما داخل المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى وإحداث ما بهما من إصابات نتيجة ذلك التعدى.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4804 جنح مركز شرطة كفر سعد لسنة 2015، كما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على الطالبتين وتحديد ما بهما من إصابات .

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