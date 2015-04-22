ضبط مسجل خطر وعاطل بحوزتهم ربع كيلو حشيش بالغردقة

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من ضبط مسجل خطر وعاطل بحوزتهم ربع كيلو حشيش مخدر بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد على عامر مدير إدارة البحث الجنائى يفيد تمكن الرائد هشام الأمير معاون أول مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، والنقيبان محمد عزت وطارق سكر معاون مباحث القسم من ضبط " جرجس. ع. ب" 27 سنة عاطل ومقيم زرزاره الدهار مسجل خطر وسابق اتهامه فى العديد من قضايا الاتجار مخدرات، بحوزته 22 قطعة متوسطة الحجم من محذر الحشيش تزن حوالى 160 جراما تقريبا ومبلغ مالى حصيله الاتجار.

كما تم ضبط " حازم. ج. ع " 25 سنة عاطل ومقيم القيادات الدهار بحوزته عدد 20 قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 120 جرام بقصد الاتجار ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازتهم لها بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع.

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