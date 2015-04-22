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محكمة جنايات القاهرة تفض أحراز قضية "اقتحام قسم شرطة حلوان"

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محكمة جنايات القاهرة تفض أحراز قضية "اقتحام قسم شرطة حلوان" محكمة جنايات القاهرة تفض أحراز قضية "اقتحام قسم شرطة حلوان"
قامت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بفض الأحراز بقضية "اقتحام قسم حلوان" بعد حضور رئيس اللجنة الفنية المنوط بها تقديم تقرير فض الأحراز بالقضية.

وضمت الأحراز 6 صور فوتوغرافية، و"فلاشة بيانات" و"2 فلاشة"، إلى جانب 30 صورة فوتوغرافية أخرى و73 صورة فوتوغرافية خاصة بالقضية، وأسطوانات مدمجة، وقامت المحكمة بفضها لبيان ما بداخلها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى عبد الحميد الروينى وسكرتارية أيمن القاضى.

كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة 68 متهما إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهما آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية، والأمر بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، وتمت إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، وباشر التحقيق شريف أشرف رئيس النيابة.
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