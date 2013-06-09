"دايملر" تخفض إنفاق تكنولوجيا المعلومات إلى 150 مليون يورو سنويا

الشركة تسعى لخفض التكاليف السنوية بمقدار ملياري يورو في وحدتها "مرسيدس - بنز"

كتب : رويترز الأحد 09-06-2013 19:36

قال فيلفريد بورث، مدير التكنولوجيا بشركة دايملر الألمانية للسيارات، إن الشركة تريد خفض الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات 150 مليون يورو سنويا بنهاية 2016.

وتواجه دايملر صعوبات في مضاهاة حجم الإنتاج وكفاءة المنافسين في شريحة السيارات الصغيرة ونجاحهم في السوق الصينية وهو ما وضع الشركة في مرتبة متأخرة عن منافستيها الألمانيتين بي.ام.دبليو وفولكسفاجن.

وتريد دايملر خفض التكاليف السنوية بمقدار ملياري يورو في وحدتها مرسيدس-بنز بنهاية 2014 وتطمح لتنفيذ الجانب الأكبر من خفض التكاليف خلال العام الحالي.

وأبلغ بورث مجلة أوتوموبيل فوخه الألمانية أن دايملر بصدد تحقيق ذلك الهدف. وفي إطار الخطة ستسترد الشركة أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي كانت قد عهدت بها إلى شركة ساب.

وبشكل منفصل نشرت مجلة فوكوس الألمانية اليوم أن دراسة داخلية أجرتها دايملر أظهرت أن مصانع مرسيدس-بنز في ألمانيا أقل كفاءة من مصانعها خارج البلاد.. وأحجمت دايملر عن التعليق على التقرير.