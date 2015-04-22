تأجيل نظر محاكمة متهم فى قضية "تفجيرات الأزهر ٢٠٠٥" لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهم فى قضية تفجيرات الأزهر التى وقعت فى عام 2005، وأسفرت عن مقتل 7 وإصابة 22 آخرين، لجلسة غد الخميس لتغيب أحد أعضاء هيئة المحكمة.

وحضر المتهم رضا سيد أحمد، إلى المحاكمة جالسا على كرسى متحرك نظرا لإصابته بشلل نصفى منذ وقوع الحادث، إلا أن غياب أحد أعضاء الهيئة تسبب فى تأجيل المحاكمة إداريا.

ويواجه المتهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واعتناق أفكار تكفيرية متطرفة، وحيازة مفرقعات، والقتل العمد والشروع فى القتل.