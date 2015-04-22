أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل نظر محاكمة متهم فى قضية "تفجيرات الأزهر ٢٠٠٥" لجلسة الغد

Google+ Print
تأجيل نظر محاكمة متهم فى قضية "تفجيرات الأزهر ٢٠٠٥" لجلسة الغد تأجيل نظر محاكمة متهم فى قضية "تفجيرات الأزهر ٢٠٠٥" لجلسة الغد
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهم فى قضية تفجيرات الأزهر التى وقعت فى عام 2005، وأسفرت عن مقتل 7 وإصابة 22 آخرين، لجلسة غد الخميس لتغيب أحد أعضاء هيئة المحكمة.

وحضر المتهم رضا سيد أحمد، إلى المحاكمة جالسا على كرسى متحرك نظرا لإصابته بشلل نصفى منذ وقوع الحادث، إلا أن غياب أحد أعضاء الهيئة تسبب فى تأجيل المحاكمة إداريا.

ويواجه المتهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واعتناق أفكار تكفيرية متطرفة، وحيازة مفرقعات، والقتل العمد والشروع فى القتل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365