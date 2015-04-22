الدفاع بـ"اقتحام قسم حلوان" يطلب مد الأجل للاطلاع على تقرير اللجنة الفنية

طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم حلوان"، هيئة محكمة جنايات القاهرة، مد أجل نظر القضية للاطلاع على تقرير اللجنة الفنية وحضورها الجلسة القادمة، لمناقشتها فى محتوى التقرير وعرض الوثائق الفنية أثناء المناقشة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى عبد الحميد الروينى وسكرتارية أيمن القاضى.

وسادت حالة من الغضب والصُراخ بين المتهمين المحتجزين فى القفص الزجاجى، وذلك بعد إعلان هيئة المحكمة أن التقرير الفنى أثبت أن الصور الخاصة بالمتهمين جميعاً هى نفسها الواردة بمقاطع الفيديو المقدمة، أدلة إثبات فى القضية، وهو الأمر الذى يعنى إدانتهم وشروعهم فى اقتحام القسم، مما دفع المتهمين بالصراخ حتى تسمع هيئة المحكمة لأقوالهم حول تلك الصور على اعتبار أن بعضا منهم، كما قالت هيئة الدفاع لم يكن متواجدا أمام القسم ولم تظهر صوره فى الفيديوهات الماثلة أمام المحكمة، وهو ما يعنى براءته.