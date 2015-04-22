تجديد حبس مجدى أحمد حسين ومجدى قرقر 45 يومًا فى قضية "تحالف دعم الإخوان"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس عدد من قيادات تحالف دعم الإخوان، منهم مجدى أحمد حسين، رئيس حزب الاستقلال، ورئيس تحرير جريدة الشعب، ومجدى قرقر، القيادى بالتحالف، 45 يومًا فى القضية رقم 473 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ"تحالف دعم الإخوان"، كما قررت إخلاء سبيل خالد حنفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة المنحل، فى القضية .

يشار إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات عدة، من بينها نشر الأكاذيب والتحريض على العنف على نحو يؤدى إلى تكدير السلم العام.