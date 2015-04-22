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السيطرة على حريق شب بمغسلة أحد الفنادق بسفاجا

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السيطرة على حريق شب بمغسلة أحد الفنادق بسفاجا السيطرة على حريق شب بمغسلة أحد الفنادق بسفاجا
سيطرت قوات الحماية المدنية بسفاجا، على حريق شب بمغسلة أحد الفنادق السياحية شمال المدينة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من الرائد إيهاب الدهشان رئيس مباحث سفاجا، يفيد بنشوب حريق بمغسلة فندق بالم رويال بمدينة سفاجا، وتم إخطار الحماية المدنية وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتمكنت من السيطرة على النيران.

ولم يسفر الحريق عن أى خسائر بشرية، بينما قدرت خسائر حريق مغسلة الفندق بما يقارب 2 مليون جنيه، وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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