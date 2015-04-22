العدل تحيل عدد من مستشارى قضايا الدولة للتأديب للانتماء لحركة “قضاة من أجل مصر”

قرر المستشار محفوظ صابر وزير العدل إحالة عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة، إلى مجلس التأديب المختص، وذلك في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات التي جرت معهم بمعرفة الهيئة، والمتعلقة بانتمائهم إلى حركة “قضاة من أجل مصر”.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.. وقال إنه سبق وأن طلبت الهيئة إلى وزير العدل، الإذن بإقامة الدعوى التأديبية ضد المستشارين المذكورين، طبقا لأحكام القانون، منذ أكثر من شهر وذلك في ختام التحقيقات التي أجريت معهم.

وأضاف أن وزير العدل أصدر بالفعل موافقته برقم 1691 لسنة 2015 على إحالة المستشارين الذين تبين أنهم ينتمون لحركة قضاة من أجل مصر، إلى مجلس التأديب، وأنهم تم بالفعل إعلانهم قانونا بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية قبلهم.