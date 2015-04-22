جنايات القاهرة تفض أحراز قضية “اقتحام قسم حلوان”

باشرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فض الأحراز بقضية”اقتحام قسم حلوان” بعد حضور رئيس اللجنة الفنية المنوط بها تقديم تقرير فض الأحراز بالقضية.

وتبين لدى المحكمة ان الاحراز ضمت 6 صور فوتوغرافية، وكذلك مظروف أبيض بداخله”فلاشة بيانات” وكذا ظرفٍ كبير ابيض اللون به عدد”2 فلاشة” ، الى جانب 30 صورة فوتوغرافية أخرى داخل مظروف بيج اللون، فيما حوت احدى المظروفات الأخرى 73 صورة فوتوغرافية قامت المحكمة بفضها لبيام ما بداخلها.

واسندت النيابة الى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الارهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامه والاملاك المخصصه للمصالح الحكومية وحيازة الاسلحه الالية النارية والبيضاء والذخائر واتلاف سيارات الشرطه والمواطنين .

وكشفت التحقيقات ان المتهمين قاموا يوم 14 اغسطس من العام قبل الماضى بالتوجه الى قسم شرطة حلوان واقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف واطارات كاوتشوك المشتعله واسطوانات الغار ثم اطلقوا وابلا من الاعيرة التارية على ضباط الشرطه والمواطنين المتواجدين فى القسم فقتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الاصرار واصابوا 19 من رجال الشرطه والمواطنين واحدثوا بهم عاهات مستديمه واحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.