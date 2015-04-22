رئيس وزراء فلسطين لـ"محلب": إسرائيل لا تريد السلام ويجب أن يدرك العالم ذلك

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته بالقمة الأفروآسيوية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، برئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، وأكد محلب خلال اللقاء أهمية هذه القمة فى عرض القضية الفلسطينية، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أن مصر ، قيادة وشعبا، مستمرة فى دعم الشعب الفلسطينى حتى يسترد حقوقه المسلوبة، فالمصريون جميعا يتألمون من أجل معاناة الشعب الفلسطينى.

وقال رئيس الوزراء: "كل مصرى عاش القضية الفلسطينية، ونحن نعتبرها قضية العرب الأولى، وستستمر جهودنا حتى عودة الحقوق لأصحابها".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله: العالم كله يجب أن يدرك الآن أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام، مشيرا إلى تطلعهم إلى تضامن دولى أكبر لحثها على التجاوب مع مبادرات حل القضية سلميا.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطينى بتفعيل أعمال اللجنة المشتركة الثنائية بين البلدين، مؤكدا المشاعر الطيبة بين الشعبين، وتقدير القيادة والشعب الفلسطينى لقيادة الرئيس السيسى لمصر فى هذه المرحلة.