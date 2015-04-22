وزير الإسكان: "كتل الفوسفات" لا تذوب فى النيل ولا خوف من تأثيرها

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتابع عن كثب مع مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تحليل عينات محطات المياه التى لها مآخذ على النيل، على فترات زمنية متقاربة، للتأكد من صلاحيتها للشرب، مطمئنًا المواطنين بأن الفوسفات الذى وقع فى النيل لا ضرر منه، موضحًا أنه كتل كبيرة لا تذوب فى المياه، ولا خوف من تأثيره على المياه.

من جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تشغيل المحطات التى تم إيقافها أمس، كإجراء احترازى فى محافظة قنا، بجانب تشغيل جميع المحطات على مستوى الجمهورية التى لها مآخذ على النيل مباشرة، مع رفع حالة الطوارئ القصوى فى جميع المحطات، وزيادة معدلات أخذ العينات، بحيث تكون على فترات قصيرة.

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