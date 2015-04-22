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تشكيلات بحرية وجوية مصرية تصل البحرين للمشاركة فى تدريب "حمد-1"

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تشكيلات بحرية وجوية مصرية تصل البحرين للمشاركة فى تدريب "حمد-1" تشكيلات بحرية وجوية مصرية تصل البحرين للمشاركة فى تدريب "حمد-1"
وصلت إلى قاعده سلمان البحرىة وقاعده عيسى الجويه بمملكه البحرين تشكيلات من القوات البحريه والجوية المصرية للمشاركة فى التدريب المشترك (حمد – ا ) الذى يتم لأول مره بين البلدين وتستضيفه دوله البحرين الشقيقه وذلك فى إطار التعاون مع دولة البحرين الشقيقة.

ويشتمل التدريب ( حمد – ا ) الذى يمثل أحد أقوى وأكبر التدريبات المشتركة بمنطقة الخليج العربى على العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم القتالية، ونقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المشاركة لكلا البلدين والتدريب على إدارة أعمال القتال الجوى والبحرى المشترك باستخدام أحدث التكتيكات الجوية والبحرية وأساليب القتال الحديثة.

جدير بالذكر أن القوات المسلحه المصريه تشترك مع مملكه البحرين الشقيقه فى العديد من التدريبات المشتركة فى كافه التخصصات الجوية والبحرية والبرية والتى تساهم فى تعزيز أوجه التعاون العسكرى وصقل مهارات العناصر المشاركة فى التدريبات لكلا البلدين.

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