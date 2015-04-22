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إثيوبيا تعلن إعادة النيل الأزرق إلى مجراه الطبيعى سبتمبر المقبل

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إثيوبيا تعلن إعادة النيل الأزرق إلى مجراه الطبيعى سبتمبر المقبل إثيوبيا تعلن إعادة النيل الأزرق إلى مجراه الطبيعى سبتمبر المقبل
أعلنت مؤخرًا الجهة القائمة على تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبى أنه سيتم إعادة النيل الأزرق إلى مجراه الأصلى فى شهر سبتمبر من العام الجارى، بعد زوال الأسباب الفنية التى اقتضت تحويل المجرى فى مايو من العام 2013.

وأشارت وسائل الإعلام الإثيوبية إلى أن إعادة النيل الأزرق إلى مجراه الأصلى هو إجراء طبيعى متوقع، مشيرة إلى أن المسئولين الإثيوبيين أكدوا أكثر من مرة أن الغرض من التحويل المؤقت لمجرى النهر كان فنيًا بالأساس، وبالقدر الذى تقتضيه الضرورات الإنشائية بموقع السد، وأن ذلك لم يؤثر على التدفق الطبيعى للمياه فى مجرى النهر من المنبع إلى المصب.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن قيام إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق فى مايو عام 2013 كان قد أثار آنذاك ضجة كبيرة فى الإعلام المصرى، تصاعدت إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين، وهو الأمر الذى تمكن الجانبان من تجاوزه إلى مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية بين البلدين.


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