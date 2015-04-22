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تأجيل الحكم على أخر متهم في “تفجيرات الأزهر 2005″ لجلسة الغد

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تأجيل الحكم على أخر متهم في “تفجيرات الأزهر 2005″ لجلسة الغد تأجيل الحكم على أخر متهم في “تفجيرات الأزهر 2005″ لجلسة الغد

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة  تاجيل الحكم  على رضا سيد أحمد، المتهم الأخير في قضية تفجيرات الأزهر  لجلسة صباح الغد لتغيب احد اعضاء هيئة المحكمة .

يذكر أن المحكمة ،قد أجلت النطق بالحكم أكثر من مرة، بسبب عدم حضور المتهم، وإيداعه مستشفى قصر النيل منذ وقوع الحادث، عام 2005 ،وذلك لإجرائه عمليات جراحية بالقلب، وأكدت التقارير الطبية عدم قدرته على الحركة.

كانت الحادثة قد وقعت في شهر أبريل 2005 ،عندما قام المتهم حسن بشندى بتفجير نفسه بمنطقة الأزهر، وأدى ذلك إلى مصرع 3 سائحين وإصابة 19 من المصريين والأجانب. ثم وقع تفجير آخر يوم 30 من نفس الشهر، بميدان عبد المنعم رياض، نفذه المتهم إيهاب يسرى.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهميين تهمة الانضمام لجماعة محظورة، تهدف إلى الخروج على الحاكم واستهداف رجال الشرطة .

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