إصابة 7 أشخاص عقرهم كلب ضال بالمنيا

عقر كلب ضال، 7 أشخاص، بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

تلقي اللواء محمد الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطاراً من مستشفي أبوقرقاص العام، بوصول 7 أشخاص بينهم 3 أمين شرطة، و3 أطفال، مصابين بعقر كلب، وتقرر نقلهم للمستشفي الجامعي.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام حملة من شرطة المرافق، بإعدام الكلاب الضالة، ومطاردتها خارج الكتلة السكنية، هاجم كلب ضال المصابين، وتمكنت الحملة من التخلص منه، بإطلاق الأعيرة النارية.

وكانت منطقة التفتيش بمدينة الفكرية بمركز أبوقرقاص، قد شهدت حالة من الذعر عقب ظهور كلاب ضالة، أثارت الرعب والذعر بين المارة والأطفال وتلاميذ المدارس.